Экс-россиянка Дарья Савилл не готова возвращаться в Россию

«И да, и нет… Тяжело, мне тоже сложно комментировать. Я не могу сейчас вернуться в Россию. Я определённо поддерживаю украинских игроков. Представьте, что у вас нет дома. Происходят вещи и похуже, чем не играть на Уимблдоне», — приводит слова Савилл The Sydney Morning Herald.