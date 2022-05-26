Российская теннисистка не смогла выйти в третий круг Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четверг проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу в матче второго круга Roland Garros.

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 в пользу Бегу, не имеющей номера посева на турнире, Александрова была 30-й ракеткой соревнований. В следующем раунде румынка сыграет с 227-й ракеткой мира француженкой Леолией Жанжан, которая во втором круге победила чешку Каролину Плишкову (восьмой номер посева).

Александровой 27 лет, она занимает 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим достижением Александровой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Бегу 31 год, она является 63-й ракеткой мира. На счету румынки четыре титула под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема Бегу не проходила дальше четвертого круга.