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1 час назад

Российская теннисистка Александрова не смогла выйти в третий круг Roland Garros

ТАССиещё 4

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четверг проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу в матче второго круга Roland Garros.

Российская теннисистка не смогла выйти в третий круг Roland Garros
Фото: ТАССТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 в пользу Бегу, не имеющей номера посева на турнире, Александрова была 30-й ракеткой соревнований. В следующем раунде румынка сыграет с 227-й ракеткой мира француженкой Леолией Жанжан, которая во втором круге победила чешку Каролину Плишкову (восьмой номер посева).

Александровой 27 лет, она занимает 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим достижением Александровой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг.

Бегу 31 год, она является 63-й ракеткой мира. На счету румынки четыре титула под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема Бегу не проходила дальше четвертого круга.

Roland Garros проходит в Париже и завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова, в понедельник уступившая в первом круге турнира француженке Диан Парри (6:1, 2:6, 3:6).

Теннис,Каролина Плишкова,Екатерина Александрова,
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