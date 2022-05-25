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1 час назад

Мартина Навратилова: мне было бы наплевать, если бы за Уимблдон не давали очков

Чемпионат.comиещё 1

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.

Навратилова раскритиковала коллег по «Уимблдону»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, мне было бы наплевать, если бы за Уимблдон не давали очков. Я всегда играла ради трофеев, а не ради очков или денег. Для меня Уимблдон — это Уимблдон, и больше ничего. Всё осталь

Я не понимаю, когда игроки говорят, что не сыграют, потому что не будет очков. Вы играете ради компьютерного рейтинга? Я просто хотела подержать этот трофей, эту чудесную салатницу», — приводит слова Навратиловой The New Daily.

Теннис,
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