Медведев высказался о готовности сыграть на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об отстранении отечественных спортсменов от участия в Уимблдоне.
«Еще раз повторюсь: если я смогу играть на Уимблдоне, я буду рад быть там, даже без очков. Если будут очки — буду рад быть там и попытаюсь заработать очки. Если я не смогу играть, я останусь дома, усердно потренируюсь и постараюсь лучше подготовиться к своим следующим турнирам», — приводит слова Даниила Медведева Eurosport.
Напомним, что 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.
За месяц до старта турнира АТР и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).
Сейчас россияне выступают на «Ролан Гаррос». Вчера Медведев уверенно обыграл Ласло Джере и вышел во второй круг турнира.