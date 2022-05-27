Дарья Касаткина высказалась о решении ATP и WTA

«Я не участвовала в процессе принятия решения WTA, со мной не советовались. Это очень сложная ситуация. Судя по всему, в WTA решили, что это лучшее, по их мнению, решение. Надо как-то с этим жить. Я очень хорошо знаю, что это влияет на многих теннисистов, которые теряют очки. Я очень сожалею об этом. Ситуация в мире сегодня непростая. Теннисные власти пытаются как-то с этим бороться, надеюсь, все закончится положительно.