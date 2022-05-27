Дарья Касаткина высказалась о решении ATP и WTA

Организаторы турнира в Уимблдоне отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревновании политическим причинам. После этого WTA лишила Уимблдон-2022 рейтинговых очков, распространив следующее заявление: «WTA считает, что спортсмены, выступающие в индивидуальных видах, не должны подвергаться наказанию и быть отстраненными от соревнований исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран».
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала ситуацию.
«Я не участвовала в процессе принятия решения WTA, со мной не советовались. Это очень сложная ситуация. Судя по всему, в WTA решили, что это лучшее, по их мнению, решение. Надо как-то с этим жить. Я очень хорошо знаю, что это влияет на многих теннисистов, которые теряют очки. Я очень сожалею об этом. Ситуация в мире сегодня непростая. Теннисные власти пытаются как-то с этим бороться, надеюсь, все закончится положительно.
Отстранение? Было трудно принять это решение. Мы бы предпочли сыграть на Уимблдоне. Решение было принято без нас, нас об этом никто раньше не информировал. В целом я понимаю решение Уимблдона, хотя для меня оно очень болезненное», - цитирует Касаткину Sport.pl.
Дарья Касаткина занимает 20-е место в рейтинге WTA лучших теннисисток планеты. Завтра, 28 мая, она сыграет с американкой Шелби Роджерс в третьем круге «Ролан Гаррос».