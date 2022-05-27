Румынская теннисистка Ирина Бегу попала ракеткой в ребёнка и получила предупреждение: в соцсетях недовольны решением

Румынка Бегу бросила ракетку и попала в зрителя. Александрова должна была идти дальше?

Румынская теннисистка Ирина Бегу во время матча второго круга «Ролан Гаррос» на переходе кинула ракетку в сторону своей скамейки и случайно попала в зрителя.

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Снаряд отскочил от сиденья и задел ребёнка, сидевшего у самого корта. Мальчик начал плакать после инцидента, а вспышки камер запечатлели, как он касается щеки — возможного места удара. После этого судье пришлось вмешаться, на корт выбежал и супервайзер, но замял ситуацию: румынке дали предупреждение и не дисквалифицировали. На этом и разошлись.

Это произошло в третьем сете встречи с Екатериной Александровой. Тот матч россиянка проиграла. Хотя стоит отметить, что перерыв мог повлиять на игру обеих, ведь до инцидента Александрова вела с брейком в решающем сете — 4:2 и подавала, чтобы удвоить преимущество.

А как часто случается в теннисе, даже короткий перерыв сбивает игровой ритм и может перевернуть ход встречи — Екатерина отдала две своих подачи, а вместе с тем — и матч.

«Очень расстроена, что так покинула «Ролан Гаррос». Я старалась сделать всё возможное, но, похоже, правила сегодня были против меня. Так не должно быть. Надеюсь, после сегодняшнего матча правила будут улучшены ради безопасности всех. Мы несём ответственность за свою ракетку», — написала Александрова в соцсетях уже после матча.

Не прошло и часа, как соцсети завопили о дискриминации: пользователи припомнили яркий пример из 2020 года. Новака Джоковича отстранили от US Open, лишили 2000 очков, всех призовых и — ни много ни мало — шанса приблизиться к рекорду тогда ещё 20-кратных Рафы Надаля и Роджера Федерера.

Серб случайно попал в линейную судью мячом, когда собирался на переход: он отбросил его в сторону. Женщине стало трудно дышать.

«Двойные стандарты», — отметил пользователь в «Твиттере».

«Забудьте о штрафе. Дисквалификация — единственный ответ на такое поведение. Бегу даже выиграла от своих действий, вызвав задержку: супервайзер сломал игру соперницы. Штраф на очко должен был быть минимальным наказанием за ту опасность для зрителей вне корта», — вторит юзер соцсети.

Энди Роддик также ретвитнул видео инцидента и показательно подписал:

«…..»

К нему в комментарии заглянул Ник Кирьос — шоумен и тот ещё нарушитель порядка сам не поверил в лояльность судей, хотя три месяца назад более акцентированно метнул ракетку в болбоя. Австралийца штрафанули.

«Так 25к нормально? Дисквалификация?……»

«Ужасная сцена, когда ракетка Бегу летела в толпу. Не знаю, как ей разрешили продолжать?» — написал пользователь neco.

«Поведение теннисистов по отношению к судьям или зрителям становится всё более неуважительным», — уверен юзер Damian Kust.

«Не могу поверить, что #Begu позволили продолжить этот матч. Это было явным нарушением», — написал пользователь Ella Ling.

«Очевидно, это было непреднамеренно, но я просто не понимаю, как это не по умолчанию дисквалификация. Малыш начал плакать, мама и папа были обеспокоены. Бардак», — уверен журналист Jose Morgado.

Один из подписчиков предложил такое наказание:

«Меня тошнит от этих глупых игроков. Оштрафуйте их на 100 000 долларов и отстраните от участия в следующих пяти турнирах, один из которых должен быть турниром «Большого шлема». Сделайте наказание настолько суровым, чтобы никто никогда не повторил этого».

«По-видимому, это только для Новака Джоковича. Кирьос и Бегу заслуживали наказания. Они такие коррумпированные».

Бегу попыталась загладить вину после матча: сфоткалась с пострадавшим мальчиком и отдала ему ракетку, а на пресс-конференции извинилась. Не сказать, что получилось проникновенно.

«Я хотел бы извиниться за этот инцидент. Я никогда не делала ничего подобного в своей карьере. Это был неловкий момент. Я бросила ракетку на землю и не подумала, что она отскочит таким образом. Повторяю, я сожалею и не хочу больше об этом говорить».