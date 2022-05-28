Медведев вышел в четвертый круг Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев в субботу обыграл серба Миомира Кецмановича в матче третьего круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

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Медведев, посеянный на турнире под вторым номером, одержал победу со счетом 6:2, 6:4, 6:2. Кецманович был посеян под 28-м номером В игре за выход в четвертьфинал россиянин встретится с победителем матча между французом Жилем Симоном (без номера посева) и хорватом Марином Чиличем (20-й номер посева).

Roland Garros - второй турнир, проводящийся на грунтовом покрытии, в котором принимает участие Медведев в текущем сезоне. Большую часть грунтового сезона россиянин пропустил, так как восстанавливался после операции по удалению грыжи. В прошлом году Медведев впервые в карьере дошел на Roland Garros до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7. Ранее россиянину ни разу не удавалось преодолеть первый круг турнира.

Медведеву 26 лет, он занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Медведев с 28 февраля по 21 марта возглавлял мировой рейтинг.

Кецмановичу 22 года, он занимает 31-е место в мировом рейтинге. На счету серба одна победа на турнире ATP. На турнирах Большого шлема Кецманович не проходил дальше четвертого круга.