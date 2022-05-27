Даниил Медведев подробно объяснил, почему грунт является его нелюбимым покрытием

«Это был «очень грунтовый» матч. Было много брейк-пойнтов, и до конца матча всё время было чувство, что это никогда не кончится. На харде это тоже никогда не заканчивается, но там, если счёт 5:3 и ты на приёме, ты не будешь совершать какие-то безумные движения, а просто будешь готовиться к подаче. На грунте это так не работает. Тут надо сражаться за каждое очко, каким бы ни был счёт.