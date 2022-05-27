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52 минуты назад

Шварцман уверенно обыграл Димитрова и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Матч ТВ

Аргентинец Диего Шварцман стал первым участником 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, уверенно разобравшись с Григором Димитровым.

Шварцман вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Фото: ReutersReuters

Шварцман был сильнее в трех сетах, для победы ему понадобилось 2 часа 17 минут. При этом он не сделал ни одной подачи навылет за весь матч, допустив 4 двойных ошибки.

В четвертом круге турнира аргентинец может сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, если тот в свою очередь переиграет британца Альяжа Бедене.

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Призовой фонд — 43,6 млн евро

Мужчины. 3-й круг

Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:3, 6:1, 6:2

Теннис,Диего Шварцман,Григор Димитров,
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