Шварцман вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Аргентинец Диего Шварцман стал первым участником 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, уверенно разобравшись с Григором Димитровым.
Шварцман был сильнее в трех сетах, для победы ему понадобилось 2 часа 17 минут. При этом он не сделал ни одной подачи навылет за весь матч, допустив 4 двойных ошибки.
В четвертом круге турнира аргентинец может сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, если тот в свою очередь переиграет британца Альяжа Бедене.
Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Призовой фонд — 43,6 млн евро
Мужчины. 3-й круг
Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:3, 6:1, 6:2