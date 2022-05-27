Российского теннисиста оштрафовали на «Ролан Гаррос»

Российского теннисиста Андрея Рублева оштрафовали на 8 тысяч долларов за неспортивное поведение во время матча первого круга «Ролан Гаррос» с южнокорейским спортсменом Сун-Ву Квоном. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в Twitter.

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После проигранного первого сета Рублев агрессивно ударил по мячу, и тот после отскока чуть не попал в голову работника корта. У мужчины с головы сорвало кепку. На пресс-конференции теннисист извинился за свое поведение, заявив, что «потерял голову».

Матч, состоявшийся 24 мая, завершился победой Рублева со счетом 6:7, 6:3, 6:2, 6:4. 26 мая россиянин во втором круге обыграл аргентинского теннисиста Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

28 мая российский спортсмен встретится на корте Открытого чемпионата Франции с чилийцем Кристианом Гариным.