Даниил Медведев объяснил отказ Netflix в личных съёмках, приведя в пример Арину Соболенко

Опять же, я думаю, что однажды сделаю это, мне нравится эта идея. Я, определённо, буду смотреть этот сериал, потому что есть много вещей, которые мы, теннисисты, не знаем друг о друге. Знаете, я ужинаю со своими, скажем, лучшими друзьями в туре, но с остальными 95% не общаюсь – не бываю у них дома и не ужинаю с ними. Так что забавно будет посмотреть», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос».