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1 час назад

Надаль и Джокович встретятся в четвертьфинале Roland Garros

ТАСС

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в воскресенье победил канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвертого круга Roland Garros и вышел в четвертьфинал турнира.

Надаль и Джокович встретятся в четвертьфинале Roland Garros
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Надаля, посеянного на турнире под пятым номером. Оже-Альяссим получил девятый номер посева. В четвертьфинале испанец встретится с первой ракеткой мира и действующим победителем Roland Garros сербом Новаком Джоковичем.

Надалю 35 лет, он располагается на пятом месте в мировом рейтинге, на его счету 91 титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец в текущем сезоне одержал победу на Australian Open и стал рекордсменом по количеству выигранных турниров Большого шлема (21).

Оже-Альяссим располагается на девятом месте в рейтинге АТР. 21-летний канадец побеждал на одном турнире под эгидой организации. Australian Open 2022 года был первым турниром Большого шлема в карьере Оже-Альяссима, на котором он добрался до четвертьфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Roland Garros завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,
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