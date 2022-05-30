Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»

ТАСС, 30 мая. Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник победил итальянца Янника Синнера в матче четвертого круга Roland Garros и вышел в четвертьфинал турнира.

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Встреча завершилась при счете 1:6, 6:4, 2:0 в пользу Рублева, посеянного под седьмым номером на турнире. Синнер, имевший 11-й номер посева, отказался от продолжения игры из-за повреждения левого колена. Во втором сете итальянец брал медицинскую паузу. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между соотечественником Даниилом Медведевым (второй номер посева) и хорватом Марином Чиличем (20-й номер посева), который пройдет позднее в понедельник.

Рублеву 24 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала, выход в эту стадию на Roland Garros стал для Рублева вторым за три года. На Олимпийских играх в Токио теннисист завоевал золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Синнер располагается на 12-м месте в рейтинге ATP. 20-летний итальянец выиграл пять турниров под эгидой организации. Синнер на турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала.