Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос»

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1 час назад

Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros после отказа соперника продолжать матч

ТАССиещё 4

ТАСС, 30 мая. Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник победил итальянца Янника Синнера в матче четвертого круга Roland Garros и вышел в четвертьфинал турнира.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась при счете 1:6, 6:4, 2:0 в пользу Рублева, посеянного под седьмым номером на турнире. Синнер, имевший 11-й номер посева, отказался от продолжения игры из-за повреждения левого колена. Во втором сете итальянец брал медицинскую паузу. В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча между соотечественником Даниилом Медведевым (второй номер посева) и хорватом Марином Чиличем (20-й номер посева), который пройдет позднее в понедельник.

Рублеву 24 года, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина 11 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала, выход в эту стадию на Roland Garros стал для Рублева вторым за три года. На Олимпийских играх в Токио теннисист завоевал золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Синнер располагается на 12-м месте в рейтинге ATP. 20-летний итальянец выиграл пять турниров под эгидой организации. Синнер на турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала.

Roland Garros проходит в Париже и завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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