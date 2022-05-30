Медведев не сумел выйти в четвертьфинал Roland Garros

Российский теннисист Даниил Медведев в понедельник проиграл хорвату Марину Чиличу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции и не сумел выйти в четвертьфинал турнира, который проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 6:2 в пользу Чилича, посеянного под 20-м номером на турнире. Медведев был посеян под вторым номером.

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В четвертьфинале хорват сыграет с россиянином Андреем Рублевым (седьмой номер посева).

Медведеву 26 лет, он занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина 13 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году, в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Медведев с 28 февраля по 21 марта возглавлял мировой рейтинг.

Открытый чемпионат Франции - второй турнир, проводящийся на грунтовом покрытии, в котором принимал участие Медведев в текущем сезоне. Большую часть грунтового сезона россиянин пропустил, так как восстанавливался после операции по удалению грыжи.

В прошлом году Медведев впервые в карьере дошел на Открытом чемпионате Франции до четвертьфинала, где уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7. Ранее россиянину ни разу не удавалось преодолеть первый круг турнира. Чилич располагается на 23-й строчке в рейтинге АТР. На счету 33-летнего хорвата 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема для Чилича стала победа на Открытом чемпионате США в 2014 году.