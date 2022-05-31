Почему Медведев разгромно уступил в 1/8 финала Парижа

Хорват сыграл «матч жизни», а Даниил не смог навязать борьбу — взял всего 7 геймов.

Фото: IBRAHIM EZZAT/GETTY IMAGES/ADAM PRETTY/GETTY IMAGES IBRAHIM EZZAT/GETTY IMAGES/ADAM PRETTY/GETTY IMAGES

6:2, 6:3, 6:2 — так буднично покидает нелюбимые корты парижского мэйджора Даниил Медведев. Обидно, ведь пару дней назад россиянин воодушевлённо комментировал грунтовый подвиг: до 1/8 финала он не проиграл ни сета, при том, что пропустил весь песчаный сезон из-за операции. К тому же после вылета Стефаноса Циципаса, казалось, выход в финал открыт — фанаты видели как минимум российскую рубку в четвертьфинале. Не сложилось.

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Марин меньше чем за два часа расправился с №2 ATP и, по его словам, сыграл в лучший теннис в карьере. У хорвата получалось всё: подача, удар справа, издевательские дропшоты. Он классно пользовался пространством и дырами, которые оставлял россиянин на корте.

Подача, удар справа и ошибки Медведева — главные цифры матча

Вдумайтесь, Марин взял 90% мячей на первой подаче — 35 из 39: у Медведева за весь матч не было ни одного брейк-пойнта. Эффективную первую он регулярно приправлял пушечным форхендом кроссом или по линии — не только сильные, но и глубокие удары под заднюю практически всегда ложились в корт. Так он доминировал в розыгрышах за счёт широты атак. И даже скоростному Медведеву с такой интенсивностью было не справиться — казалось, он пытался угадать направление следующего удара, но не выходило.

Весь матч хорват идеально использовал то пространство, которое ему предоставлял Медведев. Россиянин далеко стоял за задней и редко входил в корт. Поэтому Марин варьировал не только ширину, но и длину атак. На таких забегах вдоль линии он и ловил русского — отправлял к сетке дропшоты, выиграв 18 из 25 мячей.

Даниил по привычке оттягивался глубоко и на приёме — Чилич это использовал при помощи классных уходящих подач. Но чаще он садился в пяти метрах за задней. Так что часто следующий удар Марина с форхенда оказывался последним — Даниил просто не успел за ним.

О нехватки скорости в интервью «Чемпионату» сказал и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков: «Чилич сыграл очень сильно против Медведева, с первого мяча взял инициативу в свои руки. Поливал со всех сторон — справа, слева. Было ощущение, что он сейчас игрок первой десятки. Выглядел как в лучшие свои годы. Медведева в этом матче он просто снёс, не совершал невынужденных ошибок. Даня играл пассивно, не справлялся со скоростью игры и, к сожалению, проиграл».

При этом Чилич атаковал и с приёма – даже на сильных первых подачах Медведева. Со второй хорват взял 50%, так он и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. А Медведев, как считает эксперт Eurosport Тим Хенмэн, наоборот, принимал невариативно и не мог рвать темп соперника.

«На подаче Чилича мог ли он попытаться принимать в разных позициях, чтобы придать мячу другой вид и сбить ритм? По крайней мере, он мог попробовать что-то другое».

Несмотря на прозвище «Стена», Медведев продолжал рушиться первым в розыгрышах любой продолжительности — особенно средней: от пяти до восьми ударов. Чилич выиграл 26 из 36 таких. Обычно это игра Даниила!

«Он был тем, кто хотел попасть на корт и диктовать условия. Это было безжалостно. Он так и не дал Медведеву возможности попасть в матч. Его подача была исключительной. Он провел идеальный матч. Чтобы у Медведева не было шансов на брейк-пойнт в матче до пяти сетов, нужно очень хорошо подавать», — сказал Хенмэн.

Как и на Уимблдоне в 2021-м, все надеялись на камбэк Дани после двух проигранных партий. Но если в Лондоне Чилич поплыл, то во Франции он полностью держал концентрацию, не провисал и физически. К тому же Даниил играл то слишком пассивно, то много ошибался. Эрроры приводили в недоумение и его, потому что он стабильно не попадал несколько сантиметров с любимого бэкхенда по линии.

Резюмировал успех после матча и сам Чилич: «Чувствовал, что отлично бью, к тому же хорошо двигался, подкреплял подачу несколькими отличными ударами справа и хорошо сочетал их с несколькими дропшотами. Даниил — невероятный игрок, и тебе с ним приходится действовать не так, как с другими парнями».

Без российского четвертьфинала

Уверенная победа Чилича шокировала и приятно удивила многих в «Твиттере»:

«Медведев решил, что два российских четвертьфинала на «РГ» — слишком жирно. Но и стоит отдать должное Чиличу, играет практически идеально», — признаёт фанат Артур Назаров.

«Чилич полностью укатывает Медведева», — был шокирован журналист и теннисный инсайдер Бен Ротенберг концовкой матча.

«Впервые в карьере Даниил Медведев набрал 0 брейк-пойнтов в пятисетовом формате», — уточнил один из подписчиков.

«Вот он, гвоздь в крышку гроба. Медведев становится абсолютно маринованным, и это происходит слишком быстро, чтобы он мог это осознать», — делился в концовке матча подписчик vansh.

«Марин Чилич нокаутировал Медведева», — уверен cypher.

Хорват ещё не входил в восьмёрку лучших в Париже, но семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер впечатлен его игрой и намекает на продолжение серии: «Это так напомнило мне то, как он выиграл на победном USO-2014. Такой же теннис».

В четвертьфинале Чилич встретится с Андреем Рублевым — россиянин на отказе Янника Синнера из-за травмы левого колена прошёл дальше. Несмотря на приятную статистику в личке — 5-2 — мы помним чем закончился их последний матч на АО-2022 — полной доминацией хорвата.

«Не думайте, что Чилич проиграет до финала, если он продолжит выполнять подачу и удар справа, как сегодня. Но это большое «если», — считает португальский журналист Джозе Моргадо.

Хотя двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что шансы есть: «Сможет ли Рублёв отомстить за Медведева? Да, за счёт своей скорости, потому что в движении Андрей не уступает. Очень сложно сказать, покажет ли Чилич такой же теннис, как против Медведева, потому что обычно после такого выигрыша сложно удержаться на таком же уровне».

В свои 33 года Марин снова чувствует себя отлично после обновления команды. И даже заикнулся, что хочет играть ещё несколько лет. «Конечно, я чувствую себя молодым. Врач сказал, что мне около 25 лет, так что, может быть, ещё 12 лет поиграю».