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1 час назад

Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros

ТАСС

Германский теннисист Александр Зверев во вторник победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Roland Garros.

Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros
Фото: © EPA-EFE/YOAN VALAT© EPA-EFE/YOAN VALAT

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу Зверева, посеянного на турнире под третьим номером. Алькарас получил шестой номер посева. В полуфинале Зверев сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем (первый номер посева) и испанцем Рафаэлем Надалем (пятый номер посева).

Звереву 25 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 19 титулов под эгидой организации. Лучшим достижением представителя Германии на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open в 2020 году. В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде, победив в финале россиянина Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:1.

Алькарас располагается на шестой строчке в рейтинге АТР. на счету 19-летнего испанца пять побед на турнирах под эгидой организации. Алькарас во второй раз в карьере дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема, в 2021 году он вышел в 1/4 финала US Open.

Roland Garros завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующим победителем турнира является Джокович.

Теннис,Карен Хачанов,Александр Зверев,
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