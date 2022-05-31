Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros

Германский теннисист Александр Зверев во вторник победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Roland Garros.

Фото: © EPA-EFE/YOAN VALAT © EPA-EFE/YOAN VALAT

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу Зверева, посеянного на турнире под третьим номером. Алькарас получил шестой номер посева. В полуфинале Зверев сыграет с победителем встречи между сербом Новаком Джоковичем (первый номер посева) и испанцем Рафаэлем Надалем (пятый номер посева).

Звереву 25 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету 19 титулов под эгидой организации. Лучшим достижением представителя Германии на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open в 2020 году. В 2021 году Зверев стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде, победив в финале россиянина Карена Хачанова со счетом 6:3, 6:1.

Алькарас располагается на шестой строчке в рейтинге АТР. на счету 19-летнего испанца пять побед на турнирах под эгидой организации. Алькарас во второй раз в карьере дошел до четвертьфинала турнира Большого шлема, в 2021 году он вышел в 1/4 финала US Open.