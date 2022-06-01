Надаль не исключил завершения карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не исключил, что в ближайшем будущем он завершит карьеру, передает France24.
«Я не знаю, что может случиться с моей карьерой в ближайшем будущем. У меня все еще есть проблемы с ногой. Я просто пытаюсь получать как можно больше удовольствия и играть как можно чаще», — сказал Надаль.
В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Надаль обыграл серба Новака Джоковича. Матч закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 4 часа 12 минут.
В полуфинале турнира испанец сразится с немцем Александром Зверевым, который в своем четвертьфинальном матче обыграл соотечественника Надаля — Карлоса Алькараса.
Ранее сообщалось о том, что российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой после поражения серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».
Это станет возможно в том случае, если немец Александр Зверев не сможет выиграть турнир. В таком случае 26-летний россиянин станет первой ракеткой мира 13 июня, сместив с этой позиции Джоковича.