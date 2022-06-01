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2 часа назад

Теннисист Надаль не исключил завершения карьеры

Газета.Ru

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не исключил, что в ближайшем будущем он завершит карьеру, передает France24.

Надаль не исключил завершения карьеры
Фото: ReutersReuters

«Я не знаю, что может случиться с моей карьерой в ближайшем будущем. У меня все еще есть проблемы с ногой. Я просто пытаюсь получать как можно больше удовольствия и играть как можно чаще», — сказал Надаль.

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Надаль обыграл серба Новака Джоковича. Матч закончился со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 4 часа 12 минут.

В полуфинале турнира испанец сразится с немцем Александром Зверевым, который в своем четвертьфинальном матче обыграл соотечественника Надаля — Карлоса Алькараса.

Ранее сообщалось о том, что российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой после поражения серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

Это станет возможно в том случае, если немец Александр Зверев не сможет выиграть турнир. В таком случае 26-летний россиянин станет первой ракеткой мира 13 июня, сместив с этой позиции Джоковича.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Александр Зверев,Новак Джокович,
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