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2 часа назад

Пуиг о проблеме менструации в теннисе: «На «Уимблдоне» приходится играть в белом и молиться, что у тебя не начнутся месячные»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка-2016 Моника Пуиг прокомментировала вопрос менструации в теннисе.

Олимпийская чемпионка прокомментировала вопрос месячных в теннисе
Фото: Sports.ruSports.ru

Обсуждение этой темы началось после слов китаянки Циньвэнь Чжэн о проблемах в матче с Игой Швентек. Некоторые журналисты начали рассматривать это как возможное объяснение нестабильных результатов топ-теннисисток.

«Это точно влияет на спортсменок! Наконец-то люди обратили внимание!

Не говоря уже о стрессе из-за того, что на «Уимблдоне» приходится играть в белом и молиться, что в эти две недели у тебя не начнутся месячные».

Теннис,Моника Пуиг,
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