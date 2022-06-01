Губерниев высказался о награждении россиян под нейтральным флагом на "РГ"

«Мы должны сказать «Ролан Гаррос» спасибо в нынешней ситуации. Зачем нагнетать? Я бы сейчас не стал ругать директора «Ролан Гаррос». Спасибо ему за то, что допустили нас», - приводит слова Губерниева «СЭ».