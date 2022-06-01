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1 час назад

Губерниев - о награждении россиян под нейтральным флагом на "РГ": Спасибо за то, что допустили

Советский спортиещё 2

Борьбу на турнире продолжают Андрей Рублев и Дарья Касаткина.

Губерниев высказался о награждении россиян под нейтральным флагом на "РГ"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что в случае победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире она будет награждена под нейтральным флагом.

«Мы должны сказать «Ролан Гаррос» спасибо в нынешней ситуации. Зачем нагнетать? Я бы сейчас не стал ругать директора «Ролан Гаррос». Спасибо ему за то, что допустили нас», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Отметим, что борьбу среди россиян у мужчин продолжает Андрей Рублев, который сегодня сыграет в четвертьфинале против хорвата Марина Чилича.

В женской сетке в шаге от финала находится Дарья Касаткина, которая обыграла в четвертьфинале свою соотечественницу Веронику Кудерметову.

Теннис,Вероника Кудерметова,Дарья Касаткина,Дмитрий Губерниев,Андрей Рублев,
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