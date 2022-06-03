Дарья Касаткина проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос»: как это было

Касаткина проиграла первой ракетке мира. На «Ролан Гаррос» больше не осталось россиян.

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Россиянка Дарья Касаткина продержалась в полуфинале Открытого чемпионата Франции в матче с Игой Свёнтек чуть больше часа. Первая ракетка мира сейчас — это просто каток!

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К четвергу на «Ролан Гаррос» во всех взрослых разрядах осталась только одна представительница России – Дарья Касаткина, вышедшая в полуфинал женской сетки. Накануне в тяжелейшем четырёхчасовом марафоне сложил оружие последний представитель России в мужском одиночном разряде Андрей Рублёв. Он уступил хорвату Марину Чиличу, который кругом ранее остановил ещё одного топового россиянина – Даниила Медведева. Четвертьфинал Рублёва и Чилича растянулся на пять сетов, игра была равной, долгое время чаша весов не могла склониться ни в одну сторону. Судьба матча решилась на тай-брейке пятого сета, который Андрей провалил.

Из четырёх полуфиналисток женского турнира «Ролан Гаррос» — 2022 – Мартина Тревизан, Кори Гауфф, Дарья Касаткина и Ига Свёнтек – лишь у последней есть опыт выступления в финалах турниров «Большого шлема». Напомним, Свёнтек была чемпионкой Открытого чемпионата Франции – 2020. А вот остальные три теннисистки, включая Касаткину, никогда ранее не добирались на «Шлемах» дальше четвертьфиналов.

Единственная представительница России в 1/2 финала «Ролан Гаррос» — 2022 до 4-го круга шла по сетке мощно и уверенно – за четыре стартовых поединка она отдала соперницам лишь 14 геймов – это в среднем 3,5 гейма за матч. А вот в 1/4 финала против соотечественницы Вероники Кудерметовой Касаткиной пришлось нелегко. В первом сете Дарья проиграла Веронике четыре гейма, а во втором и вовсе дело дошло до тай-брейка. «Матч был очень напряжённым, я рада, что смогла победить, счастлива быть впервые в полуфинале. Главным было не останавливаться, не давать ногам остыть. Когда я останавливалась и переставала бегать, я проигрывала — в том числе на брейк-пойнтах. Хорошо, что я смогла заставить себя бегать. Спасибо, ребята, за поддержку, на этом корте невероятная атмосфера! Я обожаю свою команду и ещё немного времени проведу здесь с ними», — заявила Касаткина в интервью на корте.

В полуфинале Дарье досталась в соперницы первая ракетка мира Ига Свёнтек. Напомним, польская теннисистка не проигрывает с февраля. За это время она добыла подряд титулы в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и Риме. Счёт личных встреч у девушек перед полуфиналом в Париже был 3-1 в пользу польской теннисистки. Даша выиграла их первую встречу в Истбурне-2021, а вот в 2022 году первенствовала уже Ига – на Australian Open, в Дубае и Дохе. Вот что сказала лидер мирового рейтинга перед матчем с россиянкой на «Ролан Гаррос»: «В этом году я уже три раза играла с Дарьей, и каждый матч – это новая история. Я хочу начать с нуля, использовать то, что знаю об её игре, но при этом не чувствовать себя слишком самонадеянно. Нужно быть сосредоточенной и готовой ко всему. Я знаю, что на грунте она играет иначе, чем на харде, к этому нужно будет приспосабливаться. Но важнее всего будет показать свой теннис, играть агрессивно и стремиться доминировать с самого начала. Я хочу подготовиться тактически. Но знаю, что если буду хорошо настроена и собрана на протяжении всего матча, то многое могу показать на корте. Знаю, что у меня есть много вариантов, что я умею решать проблемы на корте. Сейчас все соперницы опасные, так что я буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому».

На старте поединка Свёнтек вцепилась в чужую подачу и с 4-го брейк-пойнта добилась своего. Но Касаткину это не выбило из колеи – она тут же добилась обратного брейка, а потом не без проблем забрала и свою подачу – 2:2. Однако равенство в счёте продержалось недолго. Ига включила дополнительные обороты и довольно быстро взяла четыре гейма подряд – 6:2 за 36 минут. Во втором сете девушки поначалу уверенно брали свои подачи, однако в 4-м гейме Свёнтек подловила соперницу на ошибках и реализовала один из двух брейк-пойнтов – 3:1. После этого Ига вырвалась на оперативный простор и взяла все оставшиеся геймы. Вот это каток! 6:2, 6:1 за 1 час 6 минут.

Так Ига Свёнтек пробилась в финал «Ролан Гаррос» — 2022 и продлила свою серию побед, которая началась ещё в феврале, до 34 матчей. По этому показателю она догнала Серену Уильямс (2013), а если выиграет в субботу в финале, то повторит лучшее достижение Винус Уильямс (2000) за последние 22 года.

Серия побед Иги Свёнтек (34): Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт. Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари. Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака. Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску. Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко. Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер. Ролан Гаррос (6): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина.