Теннисистка Касаткина объяснила свое поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

Если честно, Швентек меня не сильно удивила. Она не сделала ничего, к чему бы я была не готова. Просто сегодня я была слишком эмоциональна и не смогла справиться с нервами так, как в предыдущих матчах», — заявила Касаткина на пресс-конференции.