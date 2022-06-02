Теннисистка Касаткина объяснила свое поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свое поражение в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» против полячки Иг Швентек.
По ее словам, первая ракетка не показала в своей игре ничего удивительного.
«Это был один из лучших турниров в моей жизни. Я впервые дошла до полуфинала — и это мой лучший результат на «Больших шлемах». Несмотря на сегодняшнее поражение, я очень довольна своим уровнем и всем, что происходило со мной за эти две недели.
Если честно, Швентек меня не сильно удивила. Она не сделала ничего, к чему бы я была не готова. Просто сегодня я была слишком эмоциональна и не смогла справиться с нервами так, как в предыдущих матчах», — заявила Касаткина на пресс-конференции.
Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее Дарья Касаткина рассказала, в чем хочет быть похожей на именитого испанца Рафаэля Надаля.