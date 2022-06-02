Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+32° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
39 минут назад

Теннисистка Касаткина объяснила свое поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» эмоциями

Газета.Ru

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свое поражение в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос» против полячки Иг Швентек.

Теннисистка Касаткина объяснила свое поражение в полуфинале «Ролан Гаррос»
Фото: ReutersReuters

По ее словам, первая ракетка не показала в своей игре ничего удивительного.

«Это был один из лучших турниров в моей жизни. Я впервые дошла до полуфинала — и это мой лучший результат на «Больших шлемах». Несмотря на сегодняшнее поражение, я очень довольна своим уровнем и всем, что происходило со мной за эти две недели.

Если честно, Швентек меня не сильно удивила. Она не сделала ничего, к чему бы я была не готова. Просто сегодня я была слишком эмоциональна и не смогла справиться с нервами так, как в предыдущих матчах», — заявила Касаткина на пресс-конференции.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Дарья Касаткина рассказала, в чем хочет быть похожей на именитого испанца Рафаэля Надаля.

Теннис,Дарья Касаткина,Рафаэль Надаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители