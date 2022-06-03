Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
17 минут назад

Тренер Надаля: Зверев может выйти с «Ролан Гаррос» первой ракеткой мира

Чемпионат.com

Карлос Мойя, тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, высказался о предстоящем матче подопечного с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. Встреча начнётся сегодня, 3 июня, в 15:45 мск.

Тренер Надаля: Зверев может выйти с «Ролан Гаррос» первой ракеткой мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своём четвертьфинальном поединке Надаль обыграл серба Новака Джоковича, а Зверев — испанца Карлоса Алькараса.

«Несмотря на взлёты и падения, Саша всегда рядом, он прирождённый борец, никогда не дремлет. Мы говорим об игроке, который может выйти с «Ролан Гаррос» в статусе первой

Что касается Рафаэля, я не сомневаюсь, что его нога продержится до конца турнира. Я хорошо оцениваю его физическую форму. Да, возможно, она нас удивляет больше, чем качество его тенниса», — приводит слова Мойи Eurospor.es.

Теннис,Рафаэль Надаль,Александр Зверев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители