Медведев вновь станет первой ракеткой мира

Отмечается, что на 6 июня положение в топ-3 рейтинга останется прежним: Новак Джокович, Медведев и Зверев. Но уже 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за Roland Garros-2021, российский спортсмен вновь станет первой ракеткой мира. Ранее он возглавлял рейтинг АТР с 28 февраля по 21 марта 2022 года.