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1 час назад

Медведев вновь станет первой ракеткой мира

Елена Прошина

Российский теннисист Даниил Медведев 13 июня снова возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Этому поспособствовала победа испанца Рафаэля Надаля над немцем Александром Зверевым в полуфинале Roland Garros, передает ТАСС.

Медведев вновь станет первой ракеткой мира
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что на 6 июня положение в топ-3 рейтинга останется прежним: Новак Джокович, Медведев и Зверев. Но уже 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за Roland Garros-2021, российский спортсмен вновь станет первой ракеткой мира. Ранее он возглавлял рейтинг АТР с 28 февраля по 21 марта 2022 года.

Кроме того Зверев также обойдет Джоковича и впервые станет второй ракеткой мира.

Напомним, что Медведев покинул турнир на стадии четвертьфинала.

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