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2 часа назад

ATP может отменить все турниры в Китае из-за дела Пэн Шуай

Газета.Ru

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) собирается отменить все турниры, которые должны были состояться в Китае в этом году. Об этом сообщает журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм.

ATP может отменить все турниры в Китае из-за дела Пэн Шуай
Фото: ReutersReuters

По информации источника, ATP планирует поддержать Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за дела китайской спортсменки Пэн Шуай.

Китайская спортсменка в начале ноября 2021 года обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии, после чего пост был быстро удален, а сама спортсменка пропала. Чуть позже стало известно, что она опровергла информацию об обвинениях чиновника.

Глава WTA Стив Саймон объявил о приостановке всех турниров в Китае из-за инцидента, произошедшего с Пэн Шуай, а президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти заявил, что организация не последует этому примеру.

В январе сообщалось, что на Australian Open запретили носить футболки в поддержку Пэн Шуай.

Теннис,Стив Саймон,
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