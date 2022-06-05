Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в 14-й раз

Отметим, Рафаэль Надаль принимает участие в "Ролан Гаррос" с 2005 года, из которых в финале уступал лишь в 2009, 2015, 2016 и 2021 годах, став единственным теннисистом, которому удалось выиграть один турнир Большого шлема не менее четырнадцати раз. Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом, в его активе 22 победы на турнирах Большого шлема. По числу титулов на турнирах Большого шлема Надаль является рекордсменом.