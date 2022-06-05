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30 минут назад

Рафаэль Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в 14-й раз

Inc-Newsиещё 2

Рафаэль Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в 14-й разВ финале испанец обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счетом 6:3, 6:3, 6:0. С 2005 года Рафаэль Надаль играл на "Ролан Гаррос" 18 раз.

Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в 14-й раз
Фото: ReutersReuters

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль стал чемпионом Открытого чемпионата Франции, проходившего на грунтовых кортах Парижа, и теперь является 14-кратным обладателем данного титула.

В финальном поединке 36-летний испанец победил представителя Норвегии Каспера Рууда со счетом со счетом 6:3, 6:3, 6:0. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Отметим, Рафаэль Надаль принимает участие в "Ролан Гаррос" с 2005 года, из которых в финале уступал лишь в 2009, 2015, 2016 и 2021 годах, став единственным теннисистом, которому удалось выиграть один турнир Большого шлема не менее четырнадцати раз. Кроме того, он является двукратным олимпийским чемпионом, в его активе 22 победы на турнирах Большого шлема. По числу титулов на турнирах Большого шлема Надаль является рекордсменом.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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