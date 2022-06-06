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1 час назад

Вторая ракетка мира из Эстонии ушла от российского тренера из-за его гражданства

Lenta.ruиещё 1

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт ушла от российского тренера Дмитрия Турсунова. Об этом сообщает ERR.

Вторая ракетка мира ушла от российского тренера из-за его гражданства
Фото: ReutersReuters

Спортсменка заявила, что приняла такое решение из-за гражданства специалиста.

«Ему сейчас очень трудно получать визы, так что он не может ездить на многие турниры. А мне нужен тренер, который рядом. Если я хорошо чувствую себя за пределами корта, то все в порядке и на корте», — рассказала Контавейт.

Эстонка, являющаяся второй ракеткой мира, поблагодарила Турсунова за совместную работу и подчеркнула, что их сотрудничество было успешным.

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Турсунов начал работать с Контавейт в августе 2021-го. Эстонка завершила год на седьмом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а 6 июня поднялась на вторую позицию, что стало лучшим результатом в карьере 26-летней спортсменки.

Турсунов до начала тренерской карьеры выиграл 14 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Кроме того, в составе сборной России игрок стал победителем Кубка Дэвиса.

Теннис,Анетт Контавейт,Дмитрий Турсунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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