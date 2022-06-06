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2 часа назад

Российский тренер Турсунов объявил о прекращении сотрудничества со второй ракеткой мира Контавейт

Матч ТВиещё 1

Российский тренер Дмитрий Турсунов объявил, что прекратил сотрудничество со второй ракеткой мира эстонкой Аннет Контавейт.

Российский тренер объявил о прекращении сотрудничества со второй ракеткой мира
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Хотел бы объявить, что мы с Аннет не будем продолжать сотрудничество. Хочу поблагодарить ее за предоставленную возможность, поздравить с высоким карьерным ростом и пожелать удачи в дальнейшем.

Чувствую гордость за проделанную работу. Немного грустно, но иногда все хорошее должно заканчиваться. Еще раз спасибо и желаю удачи! — написал Турсунов на странице в Twiter.

Турсунов работал с Контавейт с лета 2021 года. Ранее россиянин тренировал белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

Теннис,Арина Соболенко,Дмитрий Турсунов,
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