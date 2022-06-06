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2 часа назад

Надаль оценил вероятность своего участия в Уимблдоне

Матч ТВ

Рафаэль Надаль, выигравший Открытый чемпионат Франции, высказался о вероятности своего участия в предстоящем Уимблдоне. Испанский теннисист на «Ролан Гаррос» выступал на фоне болевых ощущений в ноге.

Надаль оценил вероятность своего участия в Уимблдоне
Фото: Roland GarrosRoland Garros

— Я буду на Уимблдоне, если мое тело будет готово к турниру. Это всегда было приоритетом. Если я могу играть с противовоспалительными средствами, я буду. Я не хочу снова ставить себя в положение, когда мне придется играть на обезболивающих уколах. Это может случиться один раз, но это не философия жизни, которой вы хотите следовать. Это произошло здесь, потому что «Ролан Гаррос» — это «Ролан Гаррос», — приводит слова Надаля Eurosport.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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