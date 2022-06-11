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1 час назад

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, где сразится с Александровой

Чемпионат.comиещё 2

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Хертогенбосхе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В полуфинальном матче посеянная первой Соболенко обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 7:6 (8:6), 6:0. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Роджерс пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За титул 24-летняя Соболенко сразится с россиянкой Екатериной Александровой (7).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

Теннис,Арина Соболенко,Шелби Роджерс,Екатерина Александрова,
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