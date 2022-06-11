Арина Соболенко вышла в финал турнира в Хертогенбосхе

В полуфинальном матче посеянная первой Соболенко обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 7:6 (8:6), 6:0. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Роджерс пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.