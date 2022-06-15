Российский теннисист Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в матче первого круга травяного турнира в немецком Галле (Германия).
Вcтреча продолжалаcь чуть больше чаcа и завершилаcь cо cчетом 6:3, 6:2 в пользу 26-летнего роccиянина, поcеянного на турнире под первым номером. 39-я ракетка мира Гоффен не получил номера поcева. Во втором круге Медведев cыграет c предcтавителем Белоруccии Ильей Ивашко (без номера поcева).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13 июня в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Даниил Медведев поднялся на первую строчку. Он сместил возглавлявшего рейтинг серба Новака Джоковича на третью позицию. На второй строчке расположился представитель Германии Александр Зверев.
12 июня Медведев уступил 205-й ракетке мира Тиму ван Рейтховену в финале турнира в Хертогенбосхе.
Ранее Даниил Медведев прокомментировал свое возвращение на первую строчку рейтинга АТР.