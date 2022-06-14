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2 часа назад

«Я это заслужил» — Медведев о первом месте в рейтинге ATP

Матч ТВ

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первое место в обновленном рейтинге ATP.

«Я это заслужил» — Медведев о получении статуса первой ракетки
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Я счастлив снова оказаться на на первой строчке, я действительно это заслужил. Касательно поражения в финале турнира Хертогенбосхе, то мировой рейтинг не составляется по итогам недели, а охватывает 52 недели, иначе постоянно появлялась бы новая первая ракетка мира, — сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром в немецком Галле.

Медведев во второй раз в карьере стал первой ракеткой мира, в феврале он впервые возглавил рейтинг.

Теннис,Даниил Медведев,
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