«Я это заслужил» — Медведев о получении статуса первой ракетки

— Я счастлив снова оказаться на на первой строчке, я действительно это заслужил. Касательно поражения в финале турнира Хертогенбосхе, то мировой рейтинг не составляется по итогам недели, а охватывает 52 недели, иначе постоянно появлялась бы новая первая ракетка мира, — сказал Медведев на пресс-конференции перед турниром в немецком Галле.