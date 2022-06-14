США приняли решение по участию россиян в US Open

«Мы признаём, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на её решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в заявлении.