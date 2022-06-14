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50 минут назад

Ассоциация тенниса США официально допустила россиян до участия в US Open

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Ассоциация тенниса США (USTA) выпустила официальное заявление, согласно которому разрешит российским и белорусским игрокам участие в US Open — 2022 в нейтральном статусе.

США приняли решение по участию россиян в US Open
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Мы признаём, что каждой организации приходилось сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на её решения. Исходя из индивидуальных обстоятельств, USTA допустит всех игроков, независимо от национальности, до участия в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что USTA использует US Open – 2022 как платформу для продвижения гуманитарной инициативы «Теннис за мир». Организаторы пообещали направить собранные финансовые средства на Украину.

Турнир пройдёт в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Теннис,Даниил Медведев,
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