Медведев отреагировал на возвращение Серены Уильямс

«Серена как Роджер, как Рафа, как Новак. Даже если они завершат карьеру, а потом в 50 лет решат вернуться, я, конечно, не гарантирую, что у них получится это успешно, что они будут выигрывать, но я уверен, что все игроки будут обеспокоены.