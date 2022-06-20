Певец Агутин назвал теннисиста Медведева абсолютным гением

Российский певец, композитор и музыкант Леонид Агутин рассказал о своем отношении к российскому теннисисту Даниилу Медведеву, передает "Матч ТВ". В финале турнира серии ATP-500, проходившем в Галле, Медведев, который стал первой ракеткой мира 13 июня, встречался с польским спортсменом Хубертом Хуркачем и разгромно проиграл в двух сетах с результатом 1:6, 4:6.

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Примечательно, что теннисист проиграл пятый финал подряд.

"Мне показалось, что он интеллектуально довольно насыщенный парень. У него необычная фактура для спортсмена — выделяется худобой, особенно на фоне современного силового тенниса. Абсолютный гений, у которого все получается и который все делает по-своему", - заявил Агутин.

Медведев примет участие в турнире, который пройдет на Мальорке. Он стартовал 19 июня, а первая ракетка мира начнет свой путь со второго круга, где его соперником станет другой россиянин — Аслан Карацев.