Российский теннисист Хачанов поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг. Лидирующую позицию удерживает российский теннисист Даниил Медведев.

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На втором месте расположился представитель Германии Александр Зверев, а замкнул тройку лидеров серб, экс-первая ракетка мира Новак Джокович.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию, теперь он занимает 22-ю строчку. Аслан Карацев, наоборот, опустился на пять и стал 43-м. Андрей Рублев сохранил за собой свою позицию - восьмую. В десятке сильнейших теннисистов произошло только одно изменение - поляк Хубер Хуркач, выигравший турнир ATP-500 в Галле, поднялся на десятое место.