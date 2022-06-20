Российский теннисист Хачанов поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг. Лидирующую позицию удерживает российский теннисист Даниил Медведев.
На втором месте расположился представитель Германии Александр Зверев, а замкнул тройку лидеров серб, экс-первая ракетка мира Новак Джокович.
Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию, теперь он занимает 22-ю строчку. Аслан Карацев, наоборот, опустился на пять и стал 43-м. Андрей Рублев сохранил за собой свою позицию - восьмую. В десятке сильнейших теннисистов произошло только одно изменение - поляк Хубер Хуркач, выигравший турнир ATP-500 в Галле, поднялся на десятое место.
Ранее сообщалось, что Российский певец, композитор и музыкант Леонид Агутин рассказал о своем отношении к российскому теннисисту Даниилу Медведеву. В финале турнира серии ATP-500, проходившем в Галле, Медведев, который стал первой ракеткой мира 13 июня, встречался с польским спортсменом Хубертом Хуркачем и разгромно проиграл в двух сетах с результатом 1:6, 4:6. Примечательно, что теннисист проиграл пятый финал подряд.