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23 минуты назад

Российский теннисист Хачанов поднялся на 22-е место в рейтинге ATP

Газета.Ru

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг. Лидирующую позицию удерживает российский теннисист Даниил Медведев.

Российский теннисист Хачанов поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
Фото: APAP

На втором месте расположился представитель Германии Александр Зверев, а замкнул тройку лидеров серб, экс-первая ракетка мира Новак Джокович.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию, теперь он занимает 22-ю строчку. Аслан Карацев, наоборот, опустился на пять и стал 43-м. Андрей Рублев сохранил за собой свою позицию - восьмую. В десятке сильнейших теннисистов произошло только одно изменение - поляк Хубер Хуркач, выигравший турнир ATP-500 в Галле, поднялся на десятое место.

Ранее сообщалось, что Российский певец, композитор и музыкант Леонид Агутин рассказал о своем отношении к российскому теннисисту Даниилу Медведеву. В финале турнира серии ATP-500, проходившем в Галле, Медведев, который стал первой ракеткой мира 13 июня, встречался с польским спортсменом Хубертом Хуркачем и разгромно проиграл в двух сетах с результатом 1:6, 4:6. Примечательно, что теннисист проиграл пятый финал подряд.

Теннис,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Андрей Рублев,Александр Зверев,Леонид Агутин,Новак Джокович,
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