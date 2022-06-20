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37 минут назад

Жена сгорала от стыда: отвратительный поступок Медведева в финале

Елена Прошина

Теннисист Даниил Медведев оскорбил своего тренера во время матча с 12-й ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачем, которая закончилась поражением россиянина. Как сообщает Sportbox, спортсмен «послал» Жиля Сарвара после того, как его оппонент снова забрал свою подачу.

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Наставник, который хорошо знаком с характером своего ученика, не стал спорить и молча встал, поднялся по лестнице и ушел в подтрибунное помещение. Жена Медведева Даша в этот момент прикрыла рукой лицо от возмущения и сгорала от стыда, пока камера держала ее крупным планом.

Напомним, что матч, который прошел 19 июня в Германии, закончился со счетом 2:0 в пользу поляка. Для Медведева поражение в турнире на траве стало вторым подряд. Сам он ранее признавался, что из-за апрета на участие в Уимблдоне особой мотивации на «травяной сезон» у него нет.

Теннис,Видео,Даниил Медведев,
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