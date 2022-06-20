Жена сгорала от стыда: отвратительный поступок Медведева в финале

Теннисист Даниил Медведев оскорбил своего тренера во время матча с 12-й ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачем, которая закончилась поражением россиянина. Как сообщает Sportbox, спортсмен «послал» Жиля Сарвара после того, как его оппонент снова забрал свою подачу.

Наставник, который хорошо знаком с характером своего ученика, не стал спорить и молча встал, поднялся по лестнице и ушел в подтрибунное помещение. Жена Медведева Даша в этот момент прикрыла рукой лицо от возмущения и сгорала от стыда, пока камера держала ее крупным планом.