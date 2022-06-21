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1 час назад

The Telegraph выплатит компенсацию украинской теннисистке Ястремской за статью о допинге

Газета.Ru

Британское издание The Telegraph выплатит украинской теннисистке Даяне Ястремской компенсацию за статью, в которой ее и ее отца обвинили в попытках скрыть вину в допинговом деле. Об этом сообщило само издание.

The Telegraph выплатит компенсацию второй ракетке Украины Ястремской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что вторая ракетка Украины провалила тест на допинг в начале нынешнего года. На данный момент 20-летняя украинка занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка заявила, что метаболиты запрещенного вещества местеролона попали в ее организм после секса с бывшим парнем.

В статье The Telegraph говорилось, что бывший парень Ястремской утверждал, что отец теннисистки попросил его взять вину на себя из-за попадания в организм спортсменки запрещенного вещества. Однако антидопинговый трибунал Международной федерации тенниса (ITF) признал Ястремскую невиновной.

В обновленном рейтинге WTA лучшей из россиянок по-прежнему остается Дарья Касаткина, которая располагается на 13-й позиции, Вероника Кудерметова 22-я, Екатерина Александрова 28-я.

Ранее теннисистка Натела Дзаламидзе, сменившая гражданство, выступила против недопуска россиян к Уимблдону.

Теннис,Вероника Кудерметова,Натела Дзаламидзе,Даяна Ястремская,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
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