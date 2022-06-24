Российских теннисисток отстранили от турнира в Латвии

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) разослала спортсменкам из России и Белоруссии сообщения о недопуске их до участия в турнире в латвийской Лиепае из-за решения теннисного союза этой страны. Об этом сообщает журналист Янник Шнайдер в социальных сетях.

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Несколько дней назад заявленные на турнир российские и белорусские теннисистки получили от ITF письмо, в котором их попросили сняться с соревнований, отметив, что им запрещено участвовать во всех турнирах в Латвии. Теннисисток исключили из списка участников турнира в Лиепае без уточнения причин.

Призовой фонд грунтового турнира ITF составит 60 тысяч долларов. Соревнования пройдут на неделе с 11 июля.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона-2022 отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира на Мальорке.