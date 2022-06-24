Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
25 минут назад

Латвийский теннисный союз не допустил российских спортсменок до участия в турнире в Лиепае

Газета.Ruиещё 5

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) разослала спортсменкам из России и Белоруссии сообщения о недопуске их до участия в турнире в латвийской Лиепае из-за решения теннисного союза этой страны. Об этом сообщает журналист Янник Шнайдер в социальных сетях.

Российских теннисисток отстранили от турнира в Латвии
Фото: ТАССТАСС

Несколько дней назад заявленные на турнир российские и белорусские теннисистки получили от ITF письмо, в котором их попросили сняться с соревнований, отметив, что им запрещено участвовать во всех турнирах в Латвии. Теннисисток исключили из списка участников турнира в Лиепае без уточнения причин.

Призовой фонд грунтового турнира ITF составит 60 тысяч долларов. Соревнования пройдут на неделе с 11 июля.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона-2022 отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев сенсационно проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира на Мальорке.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час и 10 минут.

Теннис,Российские спортсменки,Янник Шнайдер,Даниил Медведев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители