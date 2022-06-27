Джокович одержал непростую победу на старте Уимблдона-2022

В матче первого круга первый сеяный Джокович обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Их встреча продлилась 2 часа 28 минут. Джокович 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника семь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.