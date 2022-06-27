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1 час назад

Действующий чемпион Новак Джокович одержал непростую победу на старте Уимблдона-2022

Чемпионат.comиещё 1

Третья ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2022.

Джокович одержал непростую победу на старте Уимблдона-2022
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

В матче первого круга первый сеяный Джокович обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Их встреча продлилась 2 часа 28 минут. Джокович 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника семь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша). В данный момент идёт первый сет их встречи, где счёт 4:3 в пользу поляка.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.

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