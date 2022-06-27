Теннисист Кирьос разочарован отстранением россиян от Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал отстранение россиян от Уимблдона, передает Eurosport.
"Не думаю, что недопуск россиян был хорошей идеей. Я разочарован, что их тут нет. Странно не видеть здесь Даниила Медведева. Мы все знаем, на что он способен", - заявил Кирьос.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований.
Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.
Ранее вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от турниров в Великобритании и Латвии.