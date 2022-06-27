Онс Жабер впервые в карьере вышла на второе место в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Представительница Туниса Онс Жабер, которая в предыдущей версии рейтинга была третьей, поднялась на второе место. Это высшее достижение Жабер. Она уступает только первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек.