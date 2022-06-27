Онс Жабер впервые в карьере вышла на второе место в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Представительница Туниса Онс Жабер, которая в предыдущей версии рейтинга была третьей, поднялась на второе место. Это высшее достижение Жабер. Она уступает только первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек.
Дарья Касаткина осталась на 13-й строчке. Вероника Кудерметова поднялась на 21-е место, Екатерина Александрова опустилась на 30-е, Людмила Самсонова осталась 47-й.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 27 июня 1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8576 очков. 2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340. 3 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4306. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245. 5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205. 6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 4046. 7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777. 8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3255. 9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156. 10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015… 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2645… 21 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045… 30 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1706… 47 (47). Людмила Самсонова (Россия) — 1210.