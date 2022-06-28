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1 час назад

Джокович опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона

Чемпионат.comиещё 2

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона. На старте турнира он отпраздновал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Джокович опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Удивительные ощущения от возвращения на турнир. Приятно разделить первый матч с Квон Сон У», — написал Джокович в своей социальной сети.

В следующем матче Джокович встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом, который своём матче предыдущего круга обыграл представителя Польши Камиля Майхшака со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 7:5.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составляет € 46 млн. Действующим победителем турнира является именно Джокович. Отметим, в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.

Теннис,Новак Джокович,
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