Мария Шарапова опубликовала ретрофото с Уимблдона

Напомним, Шарапова выигрывала Уимблдон в 2004 году, тогда ей было 17 лет. В финале соревнований Мария разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4. Шарапова до сих пор является самой молодой финалисткой турниров «Большого шлема».