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1 час назад

«Счастливые воспоминания». Мария Шарапова опубликовала ретрофото с Уимблдона

Чемпионат.com

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях ретроспективное фото в честь старта Уимблдона-2022.

Мария Шарапова опубликовала ретрофото с Уимблдона
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Нетипичный понедельник. Счастливые воспоминания», — подписала снимок Шарапова, использовав эмодзи «трава».

Напомним, Шарапова выигрывала Уимблдон в 2004 году, тогда ей было 17 лет. В финале соревнований Мария разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4. Шарапова до сих пор является самой молодой финалисткой турниров «Большого шлема».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

В конце апреля стало известно, что Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс ждут первенца.

Теннис,Серена Уильямс,Мария Шарапова,
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