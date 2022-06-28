Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Ник Кирьос пожаловался судье на расистские оскорбления в матче с британцем на Уимблдоне

Чемпионат.com

Австралийский теннисист Ник Кирьос, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, пожаловался судье на вышке на расистские оскорбления со стороны зрителей по ходу матча первого круга Уимблдона, в котором его соперником является британец Пол Джабб (219). Кирьос проиграл первый сет со счётом 3:6, однако выиграл вторую партию (6:1); на момент публикации новости идёт третий сет.

Ник Кирьос пожаловался на расистские оскорбления на Уимблдон
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Ранее Ник Кирьос поделился мнением об отстранении российских теннисистов от Уимблдонского турнира. Напомним, организаторы турнира отстранили россиян и белорусов, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих выступления в нейтральном статусе.

Теннис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители