Теннисист плюнул в фаната во время Уимблдона

«В сторону человека, который меня оскорблял, – да. Я бы не стал так делать в сторону того, кто меня поддерживал. И я молчал, пока мне не стали что-то кричать каждый раз, когда я играл на дальней стороне корта. После того как я выиграл матч, я обратился к этому человеку… Я долго терпел от него ненависть и негатив. Ощущение, что он пришел на матч, чтобы проявить свое неуважение, а не поддержать кого-то», — передает слова австралийца Eurosport.uk.