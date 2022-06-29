Теннисист плюнул в фаната во время Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об инциденте с болельщиком, который произошел после матча против представителя Великобритании Пола Джабба на Уимблдоне.
«В сторону человека, который меня оскорблял, – да. Я бы не стал так делать в сторону того, кто меня поддерживал. И я молчал, пока мне не стали что-то кричать каждый раз, когда я играл на дальней стороне корта. После того как я выиграл матч, я обратился к этому человеку… Я долго терпел от него ненависть и негатив. Ощущение, что он пришел на матч, чтобы проявить свое неуважение, а не поддержать кого-то», — передает слова австралийца Eurosport.uk.
Матч между соперниками завершился победой Кирьоса со счетом 3:6, 6:1, 7:5, 6:7, 7:5.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон очков на 2022 год.
Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.