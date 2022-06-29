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2 часа назад

Теннисистка Дзаламидзе об агрессии в свой адрес: сперва было стыдно, что у меня российский паспорт

Газета.Ru

Теннисистка Натела Дзаламидзе, сменившая российское гражданство на грузинское, рассказала об агрессии в свой адрес из-за национальности.

"Сперва было стыдно, что у меня российский паспорт"
Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look PressRob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

"Когда все это началось, я столкнулась с серьезной агрессией в свой адрес. Получала много неприятных сообщений даже от близких. Не хочу искать оправданий происходящему, но несправедливо, чтобы за это осуждали спортсменов. Сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт. Но затем я подумала: "Я — хороший человек. Почему я должна испытывать такие чувства? Почему теперь я должна забыть о своих целях в жизни?" — приводит слова Дзаламидзе Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Напомним, что российские теннисисты пропустят в конце июня Уимблдон. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать спортсменов из России до соревнований. Для Дзаламидзе он будет первым турниром, на котором она выступит под флагом Грузии.

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

Ранее генеральный директор Уимблдона Салли Болтон подтвердила правильность отстранения российских теннисистов от турнира.

Теннис,Натела Дзаламидзе,
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