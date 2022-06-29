"Сперва было стыдно, что у меня российский паспорт"

"Когда все это началось, я столкнулась с серьезной агрессией в свой адрес. Получала много неприятных сообщений даже от близких. Не хочу искать оправданий происходящему, но несправедливо, чтобы за это осуждали спортсменов. Сперва мне было стыдно, что у меня российский паспорт. Но затем я подумала: "Я — хороший человек. Почему я должна испытывать такие чувства? Почему теперь я должна забыть о своих целях в жизни?" — приводит слова Дзаламидзе Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).