Вспышка COVID на Уимблдон: снялся уже третий теннисист

«Сегодня я уведомил организаторов Уимблдона о том, что у меня положительный тест на ковид. К счастью, симптомы не очень серьёзные, но я думаю, что это будет моим лучшим решением. Всем спасибо за поддержку. Я надеюсь вернуться в ближайшее время», — написал Баутиста-Агут у себя в «твиттере».