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1 час назад

Третий теннисист снялся с Уимблдона-2022 из-за положительного теста на ковид

Чемпионат.com

19-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут снялся с Уимблдона из-за коронавируса.

Вспышка COVID на Уимблдон: снялся уже третий теннисист
Фото: РИА НовостиЧемпионат.comРИА НовостиЧемпионат.com

«Сегодня я уведомил организаторов Уимблдона о том, что у меня положительный тест на ковид. К счастью, симптомы не очень серьёзные, но я думаю, что это будет моим лучшим решением. Всем спасибо за поддержку. Я надеюсь вернуться в ближайшее время», — написал Баутиста-Агут у себя в «твиттере».

Таким образом, из-за снятия испанца в третий круг Уимблдона прошёл 109-й номер рейтинга ATP, колумбийский теннисист Даниэль-Элаи Галан. Там он сыграет с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Брэндон Накашима (США).

Напомним, Роберто Баутиста-Агут – третий сеяный теннисист, снявшийся с турнира из-за ковида. Ранее из-за симптомов болезни свои выступления на турнире прекратили хорват Марин Чилич и итальянец Маттео Берреттини.

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