Джокович высказался о возможном пропуске US Open

«Я не вижу в этом медицинской логики, что в теннис можно играть, потому что гражданин США, а я не могу. Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоит политическая логика, а не медицинская, но я бы не хотел вдаваться в это, и вы понимаете, почему», – цитирует теннисиста Tennis World USA.