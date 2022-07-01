Джокович высказался о возможном пропуске US Open

Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал возможный пропуск Открытого чемпионата США по теннису (US Open) и назвал решение о недопуске «политическим». Игроки, у которых нет прививки от COVID-19, не могут попасть в США.
«Я не вижу в этом медицинской логики, что в теннис можно играть, потому что гражданин США, а я не могу. Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоит политическая логика, а не медицинская, но я бы не хотел вдаваться в это, и вы понимаете, почему», – цитирует теннисиста Tennis World USA.
Джокович был вынужден пропустить проходивший в январе Australian Open, так как власти аннулировали ему визу и депортировали из страны.
Сейчас сербский теннисист принимает участие в Уимблдоне, который проходит с 27 июня по 11 июля. В третьем круге соперником действующего чемпиона станет соотечественник Миомир Кецманович. Встреча состоится сегодня, 1 июля, в 17.00 по московскому времени.
Российские и белорусские теннисисты не допущены к участию в Уимблдоне в связи с политической ситуацией на Украине.
US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Сообщалось, что организаторы планируют допустить россиян к участию в турнире.
Российский теннисист Даниил Медведев – действующий чемпион Открытого чемпионата США по теннису.