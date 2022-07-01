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46 минут назад

Джокович раскритиковал решение о недопуске на US Open

Спорт день за днем

Третья ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал возможный пропуск Открытого чемпионата США по теннису (US Open) и назвал решение о недопуске «политическим». Игроки, у которых нет прививки от COVID-19, не могут попасть в США.

Джокович высказался о возможном пропуске US Open
Фото: ReutersReuters

«Я не вижу в этом медицинской логики, что в теннис можно играть, потому что гражданин США, а я не могу. Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог играть. Возможно, за этим стоит политическая логика, а не медицинская, но я бы не хотел вдаваться в это, и вы понимаете, почему», – цитирует теннисиста Tennis World USA.

Джокович был вынужден пропустить проходивший в январе Australian Open, так как власти аннулировали ему визу и депортировали из страны.

Сейчас сербский теннисист принимает участие в Уимблдоне, который проходит с 27 июня по 11 июля. В третьем круге соперником действующего чемпиона станет соотечественник Миомир Кецманович. Встреча состоится сегодня, 1 июля, в 17.00 по московскому времени.

Российские и белорусские теннисисты не допущены к участию в Уимблдоне в связи с политической ситуацией на Украине.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Сообщалось, что организаторы планируют допустить россиян к участию в турнире.

Российский теннисист Даниил Медведев – действующий чемпион Открытого чемпионата США по теннису.

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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