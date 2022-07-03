«В женском теннисе — катастрофа». Поражение Свёнтек вскрыло проблему Уимблдона

Забаненные спортсмены могли повысить престиж британского мэйджора? Во второй неделе женского тура очень мало звучных имён.

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Главная сенсация в WTA состоялась: прервалась победная серия №1 мира Иги Свёнтек с февраля — она проиграла Ализе Корне в 3-м круге Уимблдона. Поражение кажется ещё непредсказуемее и потому, что сама француженка, по её словам, проводит последний сезон — она идёт за 63-м «Большим шлемом» в США. По иронии 2022-й — уже лучший год в её карьере: Корне сейчас как никогда уверена в себе.

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Но поражение Свёнтек как будто вскрыло проблему Уимблдона: без россиян и белорусов в женском туре банально осталось мало звучных имён: из топ-20 идёт дальше лишь четвёрка, а 3 июля, возможно, не будет и её. Да, женский теннис никогда не славился стабильностью, но куда сложнее к ней прийти в отсутствие забаненных топов.

«То, что происходит в женском теннисе — это в какой-то степени катастрофа. Почему? Появилась лидер Свёнтек, и она проигрывает теннисистке, которая уже готова к тому, чтобы завершить карьеру и которая никогда дальше второго-третьего круга не проходила на турнире «Бол

Это говорит о том, что стабильности в собственных силах и мастерстве нет ни у кого. Я посмотрела нижнюю сетку Уимблдона, и там нет ни одного имени, которое бы подняло престиж турнира, если кто-то выйдет в финал. Поэтому это очень удивительно», — сказала Анна Дмитриева «Чемпионату».

Зато со многими королевский мэйджор точно заставит познакомиться: француженку Армони Тан не остановить после победы над Сереной Уильямс на старте ТБШ, тогда как и немку Татьяну Марию никто не ждал в топ-16 лучших после второй беременности, а о Хитер Уотсон и Юле Нимайер навряд ли много знает даже подготовленный. Вывеску и кассу делают разве что Аманда Анисимова, Онс Жабер и Симона Халеп. Уимблдон расщедрился на рекордные призовые, но от трансляций женского тура «Шлем», кажется, получит явно мало. Как и выручки с кортов — пошли слухи, что турнир начинает увольнять сотрудников из-за худшей посещаемости за 15 лет.

Во вторую неделю прорвались либо вспыхнувшие ноунеймы, либо реанимирующие свою карьеру середняки. Были бы они там, участвуй в турнире россияне и белорусы — вопросом задаются многие.

«Возможно, у них здесь лучшие результаты в карьере, потому что ATP и WTA исключили Медведева, Рублёва, Хачанова, Соболенко, Касаткину, Азаренко, Кудерметову, Александрову, Саснович, Самсонову и других из турнира за то, что они имели наглость родиться в России и Беларуси?» — спрашивает юзер Jay.

Поражение Иги вновь заставило обсудить в «Твиттере» дискриминацию по национальному признаку и ответные санкции туров. Статусности и интриги забаненные игроки «Шлему» точно бы придали, а «тёмные лошадки» получили заслуженные очки и подскочили бы в рейтинге. А это возможность квалифицироваться на более статусные турниры, чем условные 60-тысячники и «челленджеры». В борьбе за права этих самых прав Уимблдон и туры лишили многих теннисистов.

«Думаю, что это просто разрушительно для таких игроков, как Тан, Уотсон и других, которые проводят потрясающий турнир. Но независимо от того, считаете ли вы, что русским следует разрешить играть, вы не можете на самом деле присуждать очки, когда некоторые участники тура не допускаются к соревнованиям», — считает пользователь Jack Ainslieв.

«Позор для тех, у кого здесь лучшие результаты в карьере. Туры подвели игроков из-за решения не иметь рейтинговых очков на Уимблдоне», — считает Stuart Fraser.