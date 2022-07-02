Дмитриева объяснила причины поражения Свентек на Уимблдоне

Что касается Свёнтек, то она намучилась в прошлой стадии с Керкхове, которая находится во второй сотне рейтинга. Выдать 37 побед подряд — это значит быть на пике несколько месяцев. Нельзя так долго держать такой высокий уровень, перестаралась полька, хоть и сделала небольшую паузу перед Уимблдоном. Хоть мастерство в теннисе помогает преодолеть такие периоды, Свёнтек это не помогло, молодая ещё», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.